Calcio: Rabiot 'ottima gara, difficile giocare 11 contro 12'

TORINO, 04 APR - Il derby d'Italia vinto dall'Inter si lascia dietro una coda di polemiche anche sui social. "Ottima partita, bravi tutti: peccato per il risultato, ma è difficile giocare in 11 contro 12", scrive su Instagram Adrien Rabiot prendendosela, anche se non lo cita, con l'arbitro Irrati, protagonista di alcune decisioni che non hanno convinto il mondo bianconero. "Puniti dagli episodi: atteggiamento positivo da grande squadra, bello giocare in uno stadio così", si limita ad aggiungere, sempre sui social, Leonardo Bonucci, mentre Manuel Locatelli rassicura sulle sue condizioni: "Sto bene, farò altri esami in questi giorni - scrive il centrocampista - Grazie di cuore per i messaggi, il grande rammarico è ovviamente il risultato ed essere uscito in questa grande partita".

