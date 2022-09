Calcio: Ranocchia annuncia ritiro'qualcosa in me s'è spento'

ROMA, 22 SET - Una decisione arrivata dopo una lunga riflessione. Andrea Ranocchia il giorno dopo la sua rescissione contrattuale con il Monza, decide di lasciare il calcio giocato. L'annuncio lo affida al profilo Instagram con un doppio lungo post in cui ripercorre la sua carriera. Dopo gli ultimi 12 anni all'Inter Ranocchia questa estate era passato al Monza, primo colpo della matricola brianzola arrivata alla storica promozione in serie A. Ranocchia arriva per dare esperienza alla difesa e gioca all'esordio in coppa Italia nel vittorioso match contro il Frosinone. All'esordio in campionato in casa contro il Torino Stroppa lo lascia invece in panchina e la squadra perde per 2-1 Nella seconda giornata al Maradona di Napoli Ranocchia è tornato in campo ma nel recupero del primo tempo è arrivata la frattura composta del perone della gamba destra e la distorsione della caviglia destra. Un lungo stop che ha spinto il 34enne difensore a riflettere sul futuro e sulla necessità di iniziare a guardare alla propria vita sotto un'altra prospettiva. La conferma nel video postato in cui Ranocchia confessa: "E' come se dentro di me si fosse spento un interruttore. Non credo giocherò più al calcio"

