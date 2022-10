Calcio: Real Madrid, 3-0 all'Elche e Benzema ancora a segno

ROMA, 19 OTT - C'è il piede del neo Pallone d'Oro Karim Benzema nella vittoria del Real Madrid che ha battuto, in trasferta, per 3-0 l'Elche. Oltre al gol del francese, a segno ance Valverde e Asensio. Benzema è stato poi protagonista di un gesto di fair play sul finire del primo tempo quando, ha interrotto il gioco dopo essersi accorto del malore di una tifosa sugli spalti. Con la vittoria di questa sera il Real Madrid si porta momentanameante a +6 sul Barcellona che scenderà in campo domani.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA