Calcio: respinto ricorso Psg, salta arrivo Ziyech in prestito

PARIGI, 01 FEB - E' saltato in via definitiva l'arrivo in prestito dal Chelsea al Paris Saint Germain del marocchino Hakim Ziyech. Le Lega calcio francese (Lfp) ha respinto il ricorso presentato dal club parigino che chiedeva che il contratto fosse ritenuto valido anche se depositato oltre l'orario limite, a causa di un ritardo nella trasmissione dei documenti, che il Psg imputerebbe al Chelsea. Il giocatore aveva superato le visite mediche e tutto sembrava in ordine dopo l'accordo tra le due società per un prestito secco ma, secondo due fonti vicine al caso, il club inglese ha commesso diversi errori nell'inviare al Psg i documenti amministrativi necessari per la registrazione del contratto. I club di Ligue erano tenuti a inviare i contratti entro le 23 di ieri sera agli uffici della Lfp, che avevano poi un'ora di tempo per registrare le modifiche nel software che regola i trasferimenti internazionali (Fifa TMS). Tali scadenze non sono state rispettate e la commissione legale della Lega non ha potuto fare altro che negare la validità all'accordo. Secondo vari media francesi, la commissione avrebbe annullato anche il prestito al Nizza del giovane Ismael Gharbi, mentre hanno avuto luce verde la cessione del portiere Keylor Navas al Nottingham Forest, in prestito, e dell'ala Pablo Sarabia al Wolverhampton.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA