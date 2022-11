Calcio: Roma; Abraham ai tifosi, 'meritate di più'

ROMA, 14 NOV - "Non è stato l'inizio da favola che tutti avremmo voluto, ma nella vita ci sono sempre alti e bassi. Per i tifosi e per la Roma, meritate di più ed è quello che io e la squadra vi daremo dopo la sosta. Grazie ai veri tifosi che non ci hanno mai lasciato nel bene e nel male. I momenti brutti rendono migliori i momenti belli. State attenti e ci vediamo presto". Lo ha detto Tammy Abraham, attaccante della Roma, in un post Instagram commentando il momento no dei giallorossi. Ieri l'attaccante é stato fischiato dai tifosi uscendo dal campo nella gara con il Sassuolo.

