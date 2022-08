Calcio: Roma collaborerà con Uefa per piano sostenibilità

ROMA, 31 AGO - La Roma sarà la prima squadra a collaborare con la UEFA con l'obiettivo di pilotare gli aspetti chiave della Football Sustainability Strategy 2030. Lo rende noto lo stesso club giallorosso con un comunicato sul proprio sito aggiungendo che "fornirà il proprio sostegno nella creazione di una nuova strategia sulla sostenibilità dedicata al calcio europeo". Nella nota, infatti, si legge ancora come "il lavoro mirato svolto dalla Società negli ultimi anni nell'ambito della sostenibilità, unitamente ai progressi del Club nella creazione di una propria strategia ad hoc, ha portato al riconoscimento da parte della Uefa, che ha scelto i giallorossi per pilotare lo sviluppo e l'implementazione di alcuni aspetti della 'Strength Through Unity', la strategia sulla sostenibilità per il 2030 voluta dal massimo organismo calcistico europeo".

