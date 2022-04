Calcio:Roma; dg Bodo polemico 'Decisione Uefa irragionevole'

ROMA, 12 APR - "Siamo rimasti sorpresi dalla decisione. Entrare in una situazione come questa, in un caso provocato dai membri dello staff della Roma, sembra inaccettabile e irragionevole. Ci auguriamo che la verità emerga", lo ha detto il direttore generale del Bodo/Glimt, Frode Thomassen, parlando al tabloid norvegese Verdens Gang della squalifica provvisoria dell'Uefa al tecnico Knutsen e al preparatore dei portieri della Roma, Nuno Santos. Entrambi non andranno in panchina giovedì in attesa che la Disciplinare completi l'indagine.

