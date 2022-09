Calcio: Roma; El Shaarawy e Kumbulla recuperati per l'Inter

ROMA, 26 SET - La Roma ha ripreso oggi ad allenarsi a Trigoria dopo qualche giorno di relax concesso da Josè Mourinho e le prime due buone notizie sono quelle relative a Kumbulla ed El Shaarawy. Entrambi hanno ripreso a lavorare con il gruppo smaltendo le rispettive lesioni muscolari e saranno convocati per la gara di sabato contro l'Inter. Per i prossimi giorni, invece, previsto un graduale ritorno in gruppo anche di Pellegrini, mentre da oggi Dybala ha ripreso a lavorare con la squadra ma nel ritiro con la sua Argentina. Tornerà a Trigoria solamente giovedì.

