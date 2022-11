Calcio: Roma; El Shaarawy, ok i record ma voglio fare di più

ROMA, 02 NOV - "Ho fatto 50 gol con la Roma, ho numeri importanti ma quello che voglio è fare sempre di più". Parola di Stephan El Shaarawy, alla vigilia della sfida d'Europa League con il Ludogorets. E a chi gli chiede come riesca a segnare spesso negli ultimi minuti risponde: "Penso che si tratti di concentrazione, di esser sempre presente nella partita, anche nei minuti finali. La voglia di non mollare deve essere la cosa principale. Quello è sempre stato il mio pensiero, di non accontentarmi mai. E' un lavoro molto di testa". Domani, intanto, giocherà dall'inizio, perché ad annunciarlo è stato Mourinho poco prima di lasciare la sala stampa.

