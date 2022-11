Calcio: Roma; lesione per Pellegrini, torna nel 2023

ROMA, 07 NOV - I primi esami hanno confermato le paure iniziali: per Lorenzo Pellegrini si tratta di lesione muscolare. Il capitano giallorosso, costretto ieri ad uscire nel corso del secondo tempo del derby, aveva accusato un fastidio al flessore destro e per rivederlo in campo Mourinho dovrà aspettare il 2023. Salterà dunque i match con Sassuolo e Torino prima della sosta per il Mondiale. Il suo infortunio si unisce già a quelli di Spinazzola, Dybala e Wijnaldum.

