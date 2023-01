Calcio: Roma; lesione primo grado al flessore per Spinazzola

ROMA, 30 GEN - Altri guai per la Roma di Josè Mourinho. Leonardo Spinazzola, costretto ieri ad uscire all'intervallo della gara con il Napoli, ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra dopo gli esami strumentali di oggi. Il calciatore resterà ai box almeno 15 giorni. Sospiro di sollievo, invece, per Abraham e Matic, per i quali non c'è stato bisogno di svolgere altri esami dopo i problemi di ieri. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA