ROMA, 31 AGO - Brutte notizie per la Roma. Gli esami strumentali effettuati oggi hanno confermato due lesioni per Kumbulla ed El Shaarawy, costretti ad uscire contro il Monza. Per il difensore si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, mentre per il Faraone di una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra. Stop di 2-3 settimane per entrambi che torneranno a disposizione dopo la sosta.

