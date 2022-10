Calcio: Roma; Mourinho 'Dybala sta bene e gioca'

ROMA, 05 OTT - "Paulo Dybala sta bene e gioca: lo ha detto Josè Mourinho alla vigilia della sfida di domani contro il Real Betis in Europa League annunciando la presenza dell'argentino dal primo minuto. Sulla possibilità invece di vedere insieme Belotti e Abraham risponde: "I calciatori bravi possono sempre giocare insieme, non è mai un problema. Per alcuni fenomeni sembrava impossibile far giocare insieme Zaniolo, Dybala, Pellegrini e Abraham, poi quando li abbiamo schierati la cosa ha funzionato molto bene". Da capire, però, se il capitano giallorosso potrà essere della partita perché con l'Inter è uscito affaticato e Mourinho non sa ancora se lo avrà a disposizione. "Sa che è una partita fondamentale e io lo conosco bene. Se lui dice no è no, se lui dice sì vuol dire che lui sta bene", ha spiegato lo Special One sulle condizioni di Pellegrini. Quanto alla difficolta' di Zaniolo a far gol, Mourinho lo ritene "normale, perche' dà moltisismo per la squadra". Poi l'appello a squadra e tifosi: "La sfida di domani sarà difficile, ma mi fido dei miei calciatori e dei 60 mila che saranno all'Olimpico. Anche il pubblico dovrà fare la propria parte perché tra sette giorni i tifosi spagnoli faranno il loro a Siviglia".

