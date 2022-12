Calcio: Roma; Mourinho, ritrovata gente che vuole lavorare

ROMA, 14 DIC - "Sono contento, ho trovato gente che voleva lavorare, arrivata con motivazione e concentrazione. Non è mai facile rientrare e allenarci come vogliamo e con l'intensità che vogliamo, ma sono molto contento della risposta di questi primi tre giorni". Lo ha detto Josè Mourinho ai canali del club alla vigilia della partenza per il ritiro in Portogallo commentando i primi tre giorni di lavoro a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. "L'obiettivo in Algarve sarà quello di giocare - prosegue - Abbiamo deciso di affrontare squadre che saranno a un livello di forma fisica superiore alla nostra. Il Cadice non si è fermato mai, ha intensità. Il Casa Pia è quinto nella serie a in Portogallo e fino a pochi giorni fa giocava, gli olandesi del RKC Waalwijk invece inizieranno il campionato prima di noi. Vogliamo mettere minuti nelle gambe e nella prima amichevole cercherò di non far giocare ai calciatori più di 45-60 minuti. Purtroppo non ho 22 giocatori quindi qualcuno dovrà fare qualcosa in più. Ora non contano i risultati, ma è importante giocare bene e recuperare intensità".

