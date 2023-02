ROMA, 16 FEB - All'amarezza dell'1-0 per il Salisburgo, in casa Roma si aggiunge la preoccupazione per Paulo Dybala. L'argentino ha lasciato il campo all'intervallo per via di un sovraccarico muscolare al flessore sinistro. "Non so come sta, se si è fermato per un infortunio o per precauzione" ha detto Mourinho nel post partita. Le sue condizioni verranno valutate meglio domani, ma è in dubbio la sua presenza domenica contro il Verona.

