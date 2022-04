Calcio: Roma; visite ok Spinazzola, 'ora volto pagina'

ROMA, 01 APR - Sorridente Leonardo Spinazzola all'arrivo a Fiumicino con il volo proveniente da Helsinki dove ha passato gli ultimi due giorni per le visite mediche con il prof. Leimpainen. L'ok per tornare a lavorare in gruppo con la Roma dal chirurgo che lo ha operato a luglio è arrivato. "È andato tutto bene. Sono molto contento - ha detto Spinazzola dal Terminal 1 di Fiumicino - Ringraziamenti? Vanno a tutti loro (indica lo staff medico che lo ha accompagnato, ndr), a chi mi è stato vicino, ma ancora non è finita. Ora volto pagina, è chiuso un capitolo e adesso ne apriamo un altro". Non si sbilancia invece sul rientro per la fine della stagione. "Vediamo, andiamo passo dopo passo. Adesso non si sa ancora quando tornerò ad allenarmi con i compagni, andiamo con calma", ha concluso il terzino.

