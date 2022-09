Calcio:Roma; Zaniolo al lavoro, ma presto per Empoli

ROMA, 09 SET - Nicolò Zaniolo ci spera ancora, ma le ultime da Trigoria non lasciano ben sperare in vista della trasferta di lunedì a Empoli. Il calciatore, dopo la lussazione della spalla sinistra, ha tolto da qualche giorno il tutore e da mercoledì ha ripreso ad allenarsi individualmente, ma solo dall'inizio della prossima settimana dovrebbe riprendere un lavoro graduale in gruppo. Per questo è molto probabile l'esclusione dai convocati in vista del match di lunedì, mentre crescono le quotazioni per la gara con l'Helsinki. Intanto oggi nel giorno di riposo della squadra si è allenato per provare ad accelerare i tempi nonostante poi l'ultima parola spetti sempre ai medici (che optano per la prudenza). Con lui a Trigoria c'erano anche Abraham e Karsdorp, per entrambi emergenza rientrata e saranno a disposizione per l'Empoli. Secca smentita, invece, da Trigoria per quanto riguarda il possibile arrivo a parametro zero di Maksimovic con il mercato definito più volte chiuso anche dallo stesso Pinto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA