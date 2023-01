Calcio: Salernitana; Nicola, innervosito per l'atteggiamento

BERGAMO, 15 GEN - "La prestazione mi fa innervosire perché la Salernitana non è questa". Davide Nicola dopo la sconfitta per 8-2 a Bergamo critica la sua squadra: "Non è un discorso di linea difensiva alta o bassa, ma di aspetto nervoso nel vincere un contrasto o nell'arrivare primi sulla palla - commenta l'allenatore granata -. Non esiste prendere sempre gol a difesa schierata: siamo passati anche al 4-3-3, ma non serve se non arrivi sulla palla coi tempi e la determinazione giusta". Dalla sala conferenze del Gewiss Stadium, anche la domanda sul possibile esonero: "Io non temo il lavoro. Sono convinto di essere in grado di risolvere i problemi". Nicola rimarca le difficoltà dei suoi: "Con Milan e Torino avevamo concesso tanto, ma è la mancanza di atteggiamento che caratterialmente non accetto. Bisogna riconoscere di aver sbagliato partita e ricominciare a lavorare stando zitti - continua Nicola -. Sono dispiaciuto per i nostri tifosi. Accetto fischi e critiche alla squadra sotto il settore coi nostri tifosi: abbiamo sbagliato tutti". Infine, riassumendo la partita: "L'Atalanta ha fatto il bello e il cattivo tempo. Nel primo tempo abbiamo fatto cose discrete, nel secondo creato almeno tre occasioni. Ma la forza difensiva manca".

