Calcio: Salernitana; Nicola, 'vittoria storica, bravi i ragazzi"

ROMA, 30 OTT - "Siamo riusciti a fare tre gol alla Lazio, squadra che ha preso pochissimi gol, e in questo momento è qualcosa di straordinario". Non nasconde l'emozione Davide Nicola, tecnico della Salernitana, in conferenza stampa dopo la clamorosa vittoria in rimonta all'Olimpico. "E' la prima vittoria a Roma della storia del club: i ragazzi si sono levati una soddisfazione, la vittoria è merito loro". Tolti 10-15 minuti a fine primo tempo "in cui abbiamo dovuto tenere botta", i granata hanno disputato una grande prestazione, secondo Nicola: "Abbiamo fatto 35 minuti già nel primo tempo molto buoni per trama di passaggi, ricerca del gioco... Abbiamo fatto quello che avevamo preparato". In occasione del gol di Zaccagni c'è stato un "piccolo errore di lettura, ma può capitare". Nel secondo tempo, aggiunge il tecnico, "avevamo consapevolezza che dovevamo solo aumentare il ritmo e l'aggressività quando pressavamo alti". Sul ruolo di Ribery, ritiratosi la scorsa settimana, Nicola conclude così: "Franck è collaboratore nostro per sua scelta. Chiede molto, partecipa molto e ci serve la sua voglia. Poi deciderà cosa fare nella sua vita in futuro".

