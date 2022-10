Calcio: Samp; da limare ultimi dettagli per arrivo Stankovic

GENOVA, 05 OTT - Slitta l'ufficialità dell'arrivo di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria, con il quale è stato raggiunto un accordo sulla base di un contratto fino a giugno con rinnovo e bonus in caso di salvezza. La parti sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli burocratici compresi quelli riguardanti lo staff tecnico del nuovo allenatore e il permesso di soggiorno in quanto extracomunitario. Proprio per questo motivo non è stato, al momento, ancora fissato con precisione l'allenamento di domani per Quagliarella e compagni attesi sabato dalla trasferta di Bologna, formazione guidata da Thiago Motta che con Stankovic vinse il Triplete all'Inter. Possibile un cambio di modulo rispetto al passato con Marco Giampaolo, l'ex mister della Stella Rossa predilige infatti il 4-2-3-1. Sarà il terzo tecnico serbo nella storia della Sampdoria, dopo Vujadin Boškov e Sinisa Mihajlovic. Il primo aveva fatto esordire Stankovic in Nazionale ed è rimasto nel cuore del pubblico doriano con un palmares indimenticabile: non solo lo scudetto ma anche due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa delle Coppe e una finale di Coppa dei Campioni, poi persa contro il Barcellona. Il secondo invece ha allenato la Sampdoria dal 2013 al 2015 ed è un grande amico ed estimatore di Stankovic. In questa avventura Stankovic sarà accompagnato anche da Nenad Sakic che dovrebbe essere il suo vice. Per lui si tratta di un ritorno in blucerchiato dopo le precedenti esperienze da calciatore (1998-2005), e da vice allenatore di Mihajlovic anche ai tempi della Sampdoria.

