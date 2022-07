Calcio: Sampdoria pareggia 1-1 col Parma nel secondo test

GENOVA, 16 LUG - Finisce 1-1 il secondo test della stagione della Sampdoria nel ritiro di Ponte di Legno. Al cospetto del Parma del nuovo allenatore Pecchia i blucerchiati scelgono ancora una volta il 4-1-4-1 con la novità del baby Yepes davanti alla difesa mentre a centrocampo sulla sinistra spazio a Verre al posto di Damsgaard. I gialloblu propongono il 4-2-3-1 con Inglese unico attaccante. E' stato un primo tempo piacevole caratterizzato soprattutto dalla traversa colpita da Candreva dopo 7 minuti. Poi il vantaggio degli emiliani al 34' col diagonale di Juric ispirato da Inglese: nulla da fare per Audero. La Sampdoria trova il pareggio nella ripresa al 52' quando Leris ribadisce in fondo al sacco la respinta di Chichizola dopo la punizione di Sabiri. L'ultima emozione il tocco ravvicinato di Verre che ha impegnato il portiere avversario. Sul fronte del mercato, l'Union Berlino ha offerto 4 milioni alla Samp per il centrocampista norvegese Thorsby a cui è stato garantito un contratto fino al 2026 mentre i blucerchiati avrebbero fatto un sondaggio per Marcos Paulo, attaccante dell'Atletico Madrid classe 2001, considerato uno dei migliori talenti portoghesi.

