Calcio: Sarri, 'frasi su arbitri? Lo rifarei tutta la vita'

ROMA, 07 SET - "L'apertura di un fascicolo della Procura federale dopo le mie frasi sugli arbitri? Quello che è successo in queste partite lo hanno visto tutti: io da responsabile non ho solo il diritto, ma l'obbligo di difendere la mia società, i miei giocatori e tutto il popolo laziale. Lo rifarei tutta la vita". Replica così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, all'inchiesta aperta dalla giustizia Figc, nel corso della conferenza prima dell'esordio in Europa League contro il Feyenoord. "Il mio avvocato potrebbe avere molto lavoro quest'anno - ridacchia il mister biancoceleste - Adesso però pensiamo all'Europa". Per il tecnico, quella olandese è "una buona squadra, con grandi qualità di palleggio e tre trequartisti mancini di ottimo livello". Gli fa eco Sergej Milinkovic-Savic, anche lui intervistato in conferenza: "L'Europa League è sempre bella per mostrare il club al di fuori dell'Italia. Champions con la Lazio l'anno prossimo? E' dura guardare così lontano per un calciatore. Io ho giocato la Champions con la Lazio un anno solo: pensavo di più, volevo di più. Credo che quest'anno possiamo tornarci".

