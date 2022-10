Calcio: Sarri,preparo gare in 30' per Mondiale in inverno...

ROMA, 12 OTT - "Tanti impegni in pochi giorni? A me non piace preparare le partite in mezz'ora, il giorno prima della gara. Siamo costretti a far questo per giocare un mondiale in Qatar d'inverno...". Non le manda certo a dire Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, alla vigilia della sfida di ritorno con lo Sturm Graz, valida per il quarto turno di Europa League. Quando gli chiedono perché la sfida con l'Udinese non sia stata messa di lunedì, il mister risponde: "E' difficile fare calendari in questo ambaradan senza senso. Mi sarebbe piaciuto giocare di domenica sera, con tempi così ristretti anche due-tre ore di riposo in più possono essere determinanti". La parola 'turnover' Sarri non la sopporta: "Mi sta sul c.... E' una fissazione italiana, le squadre inglesi usano sempre gli stessi undici. La loro abitudine a giocare ogni tre giorni sembra innata, il loro recupero è più veloce perché finita la partita non se ne parla più".

