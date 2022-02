Calcio: Serie A 2022/23 partirà il 14 agosto

MILANO, 25 FEB - La prossima stagione di Serie A comincerà il 14 agosto 2022. Lo ha confermato il vicepresidente di Lega Luca Percassi nel corso dell'assemblea odierna. Percassi in avvio della riunione ha infatti informato i club della modifica decisa nell'ultimo Consiglio di Lega riguardo "le date della prossima stagione sportiva, che inizierà il 14 agosto 2022". Inoltre, durante l'assemblea l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha "illustrato alle Società la progettualità della Lega Serie A per i prossimi mesi, nei quali sarà implementata e rafforzata la presenza della Lega in diversi mercati internazionali, con l'apertura di nuovi uffici di rappresentanza e la possibile disputa di un torneo negli Stati Uniti durante il fermo attività coincidente col Mondiale in Qatar".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA