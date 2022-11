MILANO, 24 NOV - La Lega Serie A ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024: il campionato 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024, come deciso nel Consiglio di Lega svoltosi il 14 novembre 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA