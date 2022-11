Calcio: serie A; Juventus-Lazio è sfida ad alta quota

ROMA, 11 NOV - La serie A chiude il suo 2022 con il match di altissima classifica tra Juventus e Lazio. Prima della lunga pausa per il Mondiale, il massimo campionato propone lo scontro tra due delle squadre più in forma del momento. Gli esperti Sisal vedono i bianconeri favoriti a 1,95 contro il 3,90 degli ospiti mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Il lunch match vedrà l'Atalanta sfidare l'Inter in un derby lombardo pieno di insidie per entrambe le formazioni. Gli esperti Sisal vedono la formazione di Inzaghi favorita a 2,25 contro il 3,00 dei padroni di casa e il 3,60 del pareggio. La Roma di Mourinho deve assolutamente scacciare via le polemiche dell'ultima settimana e spera di farlo contro un Torino in grande forma: vittoria giallorossa a 1,90, blitz granata a 4,25. Anche il Milan, vincente a 1,75, non ha un compito facile contro una Fiorentina che ha ritrovato forma e morale e il cui successo è dato a 4,75. Il Napoli, offerto a 1,47, vuole chiudere con l'ennesima vittoria stagionale il 2022 ospitando l'Udinese in crisi, tanto che i tre punti friulani sono in quota a 6,50. Tre sfide caldissime per la zona salvezza: la Sampdoria, favorita a 2,65, ospita il Lecce, dato a 2,40; il Verona, a 2,10, prova a interrompere la striscia di 9 sconfitte consecutive ricevendo lo Spezia, dato a 3,40, che non ha fatto un punto in trasferta; il Monza, a 2,10, si fa preferire alla Salernitana, a 3,60. Infine il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo vede i rossoblù, a 2,40, favoriti rispetto ai ragazzi di Dionisi, offerti a 3,00.

