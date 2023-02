Calcio: Serie A, proroga contratti diritti tv molto utile

MILANO, 14 FEB - La Lega Serie A si schiera a favore dell'emendamento presentato dal senatore e patron della Lazio Claudio Lotito per la proroga di due anni degli attuali contratti dei diritti tv. "L'assemblea dei club - si legge nella nota della Lega - ha sottolineato che l'ipotesi di proroga di massimo due anni dei contratti in essere con DAZN e SKY per i diritti audiovisivi 2021/2024, rappresenta un'opzione molto utile che, in modo non automatico e non vincolante, è strategicamente funzionale allo sforzo che la Lega, con tutte le sue Associate, sta portando avanti per garantire la migliore e più efficiente valorizzazione della Serie A per gli anni avvenire". "L'Assemblea chiede quindi a Governo e Parlamento di assicurare alla Lega e a tutti gli organizzatori dei campionati di ogni sport professionistico questa opzione, che non ha alcun onere per la finanza pubblica. La Serie A si augura che possa essere messa nelle condizioni di perseguire tutte le azioni possibili per valorizzare al meglio l'industria del calcio, i cui proventi e il cui gettito fiscale sostiene tutto lo sport italiano", conclude la Lega Serie A.

