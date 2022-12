ROMA, 13 DIC - Otto gli squalificati, tutti per un turno, in serie B, dopo la 17/a giornata. Il giudice sportivo, Germana Panzironi, ha fermato per una giornata Salteranno Maiello (Bari), Benali (Brescia), Beruatto (Pisa), Gagliolo (Reggina), Koutsoupias (Benevento), Paz Blandon (Perugia), Vignali (Como) e Zampano (Venezia). Squalifica per un turno anche per Bisoli, tecnico del Sudtirol.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA