Calcio: Serie B, 'Inviato sul campo' alla quarta stagione

ROMA, 25 AGO - Gli ex calciatori tornano allo stadio da protagonisti per raccontare le emozioni che hanno vissuto in campo da calciatori professionisti. In tutte le gare della Serie B 2022-2023 un ex calciatore avrà modo di rivivere e ripercorrere le sue esperienze di atleta seguendo la partita, il pre-gara e il post-gara, incontrando i calciatori delle due squadre. Il progetto, arrivato alla quarta stagione, nasce dalla sinergia tra AIC e Lega B e fino ad ora sono stati più di 50 gli inviati sui campi. "Siamo contenti che anche in questo progetto gli ex calciatori possano essere un importante riferimento per le nuove generazioni - ha commentato Umberto Calcagno, Presidente AIC - dimostrando che l'esperienza da professionista porta con sé un bagaglio di competenze utili al post-carriera". "La storia della Serie B e delle città che ne fanno parte è fatta di una tradizione gloriosa, seconda a nessuno - le parole di Mauro Balata, presidente della Lega Serie B - Riportare gli ex calciatori negli stadi che li hanno visti protagonisti, significa valorizzare questa ricchezza che abbiamo deciso di condividere con l'Associazione calciatori che ringrazio".

