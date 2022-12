Calcio: Serie C; Zeman alla cena di Natale della Fermana

ROMA, 15 DIC - La cena di Natale della Fermana, squadra del girone B di Serie C, ha avuto un ospite d'eccezione, Zdenek Zeman. L'allenatore ha presentato il suo libro autobiografico 'La Bellezza non ha prezzo'. Applausi per lui e grande successo della serata organizzata dal responsabile marketing e commerciale della Fermana, avvocato Danilo Bompadre, con la collaborazione del manager Floriano Bini. L'evento è stato l'occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste, presente la squadra gialloblù, l'intero staff tecnico e societario insieme a tutti i collaboratori, la stampa oltre a partner e sponsor che supportano l'azione del club. Zeman ha risposto alle domande del giornalista Luigi Brecciaroli che ha condotto la serata, spaziando dal concetto di bellezza legato alla vita e al calcio fino all'attuale momento del calcio italiano, con un accento alla mancata presenza azzurra ai Mondiali in Qatar. La serata ha avuto una finalità benefica: parte del ricavato della vendita del libro di Zeman nel corso della serata sarà devoluta in beneficenza alla Asd Soccer Dream Fermana, società di calcio paraolimpico e sperimentale che orbita nel mondo della Fermana e presente alla serata con una sua delegazione. Prima di partecipare alla Cena di Natale, il tecnico boemo è stato ospite di "Casa Fermana", il museo che racconta la centenaria storia della Fermana inaugurato qualche mese fa all'interno della sede gialloblù presso lo stadio Bruno Recchioni. A fargli da cicerone il presidente della Fermana Umberto Simoni e l'Assessore allo Sport del Comune di Fermo Alberto Scarfini.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA