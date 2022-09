Calcio: sollievo Juve, niente fratture per Szczesny

TORINO, 01 SET - Gli esami hanno confermato che Wojciech Szczęsny non ha riportato fratture o gravi lesioni nell'infortunio patito ieri sera nel finale del primo tempo di Juventus-Spezia. Gli esami strumentali hanno confermato le parole a caldo del tecnico Massimiliano Allegri che, parlando nel dopo partita, si era dimostrato ottimista. Szczesny "non si è procurato fratture e significative lesioni capsulo legamentose alla caviglia". Ancora da definire, però, i tempi di recupero: "La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell'evoluzione della sintomatologia" spiega la Juventus in una nota ufficiale. Il portiere titolare della Juventus era rientrato con la Roma, sabato scorso, dopo un problema muscolare agli adduttori che gli aveva fatto saltare le prime due partite di campionato.

