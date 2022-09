Calcio: Spagna; Barcellona vince, gara sospesa per malore tifoso

ROMA, 10 SET - Il Barcellona vince 4-0 a Cadice in una partita della quinta giornata di Liga, andando provvisoriamente in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sul Real Madrid impegnato domani a Malaga. Il match è stato facile per i blaugrana in gol nella ripresa con De Jong e Lewandowski ma ci sono stati momenti di paura quando, nel finale, uno spettatore ha avuto un grave malore ed è stato soccorso sul posto. Il portiere di casa ha gettato sugli spalti un defibrillatore preso dalla panchina, poi il tifoso è stato portato in ospedale. Dopo una lunga interruzione la gara è ripresa e il Barca ha trovato altre due reti con Ansu Fati e Dembelè. Nell'incontro serale, l'Atletico Madrid ha superato per 4-1 il Celta Vigo mentre in precedenza il Siviglia aveva sconfitto 3-2 l'Espanyol a Barcellona e il Rayo Vallecano aveva avuto la meglio sul Valencia per 2-1.

