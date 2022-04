Calcio: Spagna, Real batte il Celta e si avvicina al titolo

MADRID, 02 APR - Il Real Madrid ha battuto 2-1 il Celta Vigo nella 30/a giornata della Liga, avvicinandosi ancora al titolo. Con 69 punti la squadra di Carlo Ancelotti precede di dodici lunghezze il Siviglia, che domani affronterà il Barcellona. L'Atlético Madrid si è sbarazzato del già retrocesso Alavés con il risultato di 4-1 (doppietta del portoghese Joao Felix), tornando al terzo posto. Senza Ancelotti in panchina, positivo al Covid, le Merengues hanno beneficiato di tre rigori, due dei quali trasformati da Karim Benzema. L'attaccante francese ha trasformato il primo al 19', poi il Celta ha pareggiato al ritorno dagli spogliatoi grazie a Nolito. Benzema ha visto il suo secondo rigore respinto da Matias Dituro (63'), ma si è rifatto al terzo tentativo cinque minuti dopo (65'). In panchina sedeva Abián Perdomo, capo della cantera del Real, perché Davide Ancelotti, primo assistente del papà Carlo, in Spagna non ha le qualifiche necessarie per poter sedere in panchina da primo allenatore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA