Calcio: Spagna, Real Madrid batte Osasuna e avvicina il Barça

A tre giorni dalla sfida di Champions con il Liverpool (che oggi ha battuto 2-0 il Newcastle) il Real Madrid ha sconfitto a domicilio, con lo stesso risultato, l'Osasuna, nella 22ma giornata della Liga. La squadra di Ancelotti è così tornata a -5 dal Barcellona (primo con 56 punti), che domani riceve il Cadice. Ma il Real ha faticato a lungo, prima di avere la meglio sul portiere navarrese Sergio Herrera, in serata di grazia. Vinicius ha trovato l'assist giusto al 78', servendo un pallone perfetto per Valverde che ha realizzato l'1-0. Asensio ha siglato il 2-0 nel recupero. In precedenza, la Real Sociedad aveva perso l'occasione per colmare il divario sul Real Madrid, venendo raggiunta sull'1-1 da un Celta Vigo ridotto in dieci dopo il cartellino rosso dato a Renato Tapia al 75esimo minuto. Negli altri incontri di oggi, il Betis ha battuto il Valladolid 2-1 e il Villarreal ha perso pesantemente contro il Maiorca (4-2).

