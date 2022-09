Calcio:Spalletti,infortunio Osimhen?Ne abbiamo altri forti

NAPOLI, 09 SET - ''L'infortunio di Osimhen? Quella degli incidenti è una cosa che può capitare e che dobbiamo mettere in preventivo. Ma abbiamo calciatori altrettanto forti che possono sostituirlo''. Luciano Spalletti fa buon viso a cattiva sorte riguardo all'infortunio che terrà fuori squadra l'attaccante nigeriano per oltre un mese. ''Per quanto riguarda questo ruolo - spiega - abbiamo Simeone o Raspadori e domani sarà uno dei due a giocare. Per decidere chi dei due, però, bisogna che aspetti domani perché funziona così''. ''In queste partite così ravvicinate - conclude - ci si prende tutto il tempo. Ma stanno bene tutti e due e chiunque giocherà saprà dare il suo contributo''.

