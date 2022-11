Calcio: Spalletti, Kvaratskhelia assente anche domani

NAPOLI, 11 NOV - Kvaraskhelia non sarà convocato per la partita di domani con l'Udinese. Lo ha annunciato in conferenza stampa Luciano Spalletti. ''Kvara - ha spiegato il tecnico del Napoli - sente ancora male. Abbiamo provato, ma come arriva a quel livello di tensione, velocità e pressione muscolare sente male e non sarà della partita''. ''Questo - ha aggiunto il tecnico - ci dispiace, però quello che è capitato in queste due partite dimostra che siamo una squadra e non un insieme di singoli. Vogliamo presto Kvara con noi, ma ci possiamo fidare anche degli altri''. ''Tutti - conclude - indicano Kvara come un talento mondiale, pensiamo a far bene con tutti''.

