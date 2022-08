Calcio: Spalletti, nel primo tempo Napoli in difficoltà

ROMA, 31 AGO - "Cosa è mancato? La velocità della giocata e in quel caso diventi prevedibile". Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo il pari in casa con il Lecce. "Le distanze di squadra si vengono ad allungare, quando perdi palla non riesci a fare la riaggressione veloce. Il primo tempo si costruiva lento, loro ci hanno portato in giro perchè non eravamo corti. Siamo andati in difficoltà. Nel secondo tempo molto meglio, loro poi si sono chiusi ed è diventato difficile".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA