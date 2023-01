Calcio:Spalletti,partite così le vinci se tutti sono determinati

ROMA, 29 GEN - "Queste partite le vinci se sei determinato, dal magazziniere fino all'ultimo della panchina. Sono gare delicate e chi è entrato lo ha fatto con l'atteggiamento giusto". Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dopo il 2-1 con cui ha battuto la Roma al Maradona. L'allenatore azzurro ha anche svelato un retroscena: "A Mourinho ho regalato un Pulcinella, un simbolo di Napoli, lo faccio con tutti gli allenatori che vengono qui". Spalletti si gode Osimhen e commenta la sua rete: "C'è qualità tecnica, c'è personalità. Lui ha davvero una botta incredibile, ha la fucilata. E' un giocatore forte fisicamente e diventa difficile andargli addosso". E infine spiega anche il perché dei cambi: "Non si può sempre far giocare i soliti dimenticando il lavoro settimanale e l'impegno degli altri. Bisogna tener conto anche della voglia e del lavoro degli altri, di tutti. Altrimenti non si sarebbe allenatori completi".

