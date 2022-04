Calcio: Spalletti, "prova maturità, non si puo' più sbagliare"

ROMA, 03 APR - "Quando sei a questo punto non si puo' piu' sbagliare atteggiamento. Siamo usciti da situazioni difficili e arrivati a questo punto qui non ci si puo' piu' tirare indietro, come abbiamo fatto oggi": Luciano Spalletti, ai microfoni di Dazn, commenta il successo del suo Napoli in casa dell'Atalanta. "Oggi abbiamo sofferto un po' - sottolinea il tecnico dei partenopei - sul 2-0 l'Atalanta ci ha chiuso e dopo il loro gol è venuto fuori il carattere della mia squadra. Abbiamo fatto passi avanti sotto l'aspetto della mentalità e del carattere. Oggi abbiamo fatto vedere di essere una squadra di livello alto contro una squadra difficile da affrontare". "Non bisogna abbassare la guardia - prosegue Spalletti - E' vero che ci siamo stabilizzati sulle prestazioni, però poi bruciano ancora molto alcune sconfitte in casa, dobbiamo ricordarcele. Tutta la squadra è molto presente, compatta, si vuole aiutare. Ha capito che si gioca la felicità di un popolo intero e meriterebbero di farglielo vivere".

