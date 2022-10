NAPOLI, 25 OTT - ''L'urlo 'The Champions' del Maradona è un copyright tutto nostro, rappresenta l'eruzione dell'amore dei napoletani per questo sport''. Luciano Spalletti in conferenza stampa, nel presentare la partita di domani con i Rangers di Glasgow descrive così la passione dei tifosi del Napoli per la loro squadra.

