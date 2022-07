Calcio: su DAZN le amichevoli estive dei club italiani e non

ROMA, 11 LUG - DAZN arricchisce la propria offerta estiva di contenuti live e on demand. A partire da domani, 12 luglio, arriveranno in esclusiva sulla piattaforma sportiva di streaming le amichevoli di alcuni dei club più importanti italiani con Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Roma e Sampdoria e di squadre internazionali, i match del Soccer Champions Tour con Juventus, Barcellona, Real Madrid, Club America e Deportivo Guadalajara, nonché le partite del torneo estivo Florida Cup. Il fitto calendario vede la prima amichevole in programma domani con la sfida tra le inglesi Manchester United e Liverpool, e prosegue con gli attesissimi big match, come Real Madrid-Barcellona il 24 luglio, Barcellona-Juventus il 27 luglio e ancora la Roma che sfiderà il Tottenham il 30 luglio.

