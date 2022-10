Calcio: su social Lazio giallo a Milinkovic è da 'Psycho'

ROMA, 31 OTT - Un video di 24 secondi, senza nemmeno una didascalia se non tre emoticon negativi - l'ultimo con la faccia di chi si chiude la bocca come consigliato da Maurizio Sarri - , con in sottofondo la musica di 'Psycho' e un significato evidente: sottolineare la disparita' di trattamento che ha portato l'arbitro Manganiello ad ammonire ieri Milinkovic-Savic. Così la Lazio, sul suo profilo twitter, torna sul contestato episodio di ieri nella partita contro la Salernitana che portera' alla squalifica del centrocampista serbo nel derby con la Roma. Nella clip, vengono mostrati prima un duro intervento di Bradaric della Salernitana ai danni di Lazzari, ieri sera, contrasto non sanzionato dall'arbitro nemmeno con il fallo, e poi il cartellino giallo dato a Milinkovic dopo l'intervento di Bronn sul serbo: l'ammonizione farà perdere al giocatore il derby con la Roma, in quanto era diffidato. Il tutto con sotto il tema principale del capolavoro di Alfred Hitchcock, per evidenziare la disparità di trattamento dell'arbitro Manganiello, giudicata evidentemente da film del terrore

