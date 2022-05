Calcio:Tardini for special, patrocini Figc, Lega A, Lega Pro

ROMA, 13 MAG - "Tardini for Special" continua a richiamare un grandissimo interesse. Il Parma Calcio 1913, grazie al lavoro organizzativo di Emanuela Andronaco, annuncia che l'evento ha ottenuto il riconoscimento ufficiale e il patrocinio della Figc, Lega Serie A, Lega Pro e Comune di Parma, oltre a quelli già annunciati della Lega Serie B e del Coni Comitato Regionale Emilia Romagna. Un evento, in programma domenica 15 maggio, che sarà organizzato sui campi dell'Audace (parco Ferrari) e allo stadio, Ennio Tardini, la casa del calcio crociato che domenica lascerà il posto al torneo Tardini for Special, con il Va' Pensiero-Parma for Special a rappresentare i crociati, e le altre 12 squadre, e alla Prima Squadra Femminile, che nel pomeriggio affronterà la Sammartinese per l'ultima giornata della Poule Promozione del Campionato di Eccellenza. Sarà una giornata dalle forti emozioni, una giornata di festa per lo sport e per il calcio, una domenica unica e speciale. L'ingresso sarà gratuito sia per il torneo Tardini for Special sia per la partita della Prima Squadra Femminile, Parma-Sammartinese. L'inizio del torneo è in programma alle ore 9:15. La fase a gironi si concluderà intorno alle 11:30, mentre la fase finale, in programma al Tardini, si disputerà a seguire. Al termine della fase finale, ci sarà la premiazione, alla quale parteciperanno il Managing Director Sport Javier Ribalta, il vicepresidente vicario del Coni Comitato Regionale Emilia Romagna Vittorio Andrea Vaccaro, il responsabile della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale Giovanni Sacripante, che consegneranno a tutte le squadre partecipanti i premi finali.

