Calcio: Todt fa visita alla Juve, felice rivedere miei amici

TORINO, 05 MAR - "Felice di rivedere i miei amici Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene e di visitare la sede della Juventus, uno dei più grandi football club mondiali": lo scrive sui social Jean Todt, ex dirigente Ferrari ed ex presidente della Fia, rendendo pubblica la visita di ieri alla Juventus. Per qualcuno un pranzo al centro sportivo del club bianconero e quattro chiacchiere tra amici di vecchia data, per altri la conferma del possibile coinvolgimento del manager francese in nuovi progetti bianconeri.

