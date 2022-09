Calcio: Tonali con Milan fino al 2027, stipendio raddoppiato

MILANO, 09 SET - Rinnovo contrattuale per Sandro Tonali insieme al Milan fino al 2027. Il club rossonero premia il giocatore che si era ridotto l'ingaggio per favorire il suo passaggio dal Brescia. Quasi un raddoppio di stipendio per Tonali che guadagnerà 2,5 milioni. Il centrocampista rossonero inizialmente percepiva uno stipendio di 1,8 milioni netti all'anno, poi ridotti a 1,3. Accordo fatto, firme in calce al contratto, manca solo l'ufficialità.

