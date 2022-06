Calcio: U.21; Nicolato, con Svezia partita delicata e difficile

ROMA, 08 GIU - "A questo impegno non arriviamo al massimo della condizione e dovremo trovare risorse difficili da reperire. Affrontiamo una squadra che sta meglio di noi, con giocatori che vengono da un campionato in corso ed hanno avuto un'intera settimana per recuperare". Così Paolo Nicolato, tecnico dell'Under 21, alla vigilia della sfida "delicata e difficile" in casa della Svezia, probabilmente decisiva per la qualificazione all'Europeo dell'anno prossimo. Ai suoi ragazzi, reduci dall'agevole 3-0 sul Lussemburgo, chiede "motivazione attenzione ed intelligenza" perché si aspetta una partita di tutt'altro spessore, "impegnativa, sul piano fisico e mentale".

