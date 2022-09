Calcio: U21; Rovella 'un'emozione prima volta da capitano'

ROMA, 23 SET - "Sicuramente fare il capitano per la prima volta è stata una grande emozione". Parola del centrocampista del Monza Nicolò Rovella, il giorno dopo la sconfitta dell'Under 21 azzurra contro l'Inghilterra in amichevole. "La maglia azzurra è sempre un onore, la Nazionale A il sogno - afferma l'azzurrino nella conferenza con la stampa a Castel di Sangro in vista dell' amichevole di lunedì prossimo contro il Giappone - punteremo a vincere. Vogliamo fare una bella prestazione, cercheremo di vincere soprattutto per il morale". "La chiamata in Nazionale maggiore rimane un sogno per me - aggiunge Rovella - ma indossare questa maglia è sempre un onere e un onore. Contro l'Inghilterra nei primi 10-15 minuti siamo stati colti di sorpresa avendo incontrato nelle qualificazioni squadre di livello un po' più basso, poi dopo abbiamo giocato molto meglio di loro che sono quasi tutti titolari in Premier. Risultato a parte la prestazione è stata buona. Per le occasioni create meritavamo di fare il gol Rovella ha poi parlato della sua avventura al Monza che lo ha preso in prestito dalla Juventus. "Sia io sia Allegri, con Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che per me, avendo ancora 20 anni, la cosa più importante era giocare. In quel ruolo specifico, nelle grandi squadre, è difficile trovare continuità. Ho preferito andare a giocare, fare esperienza per essere un giorno più pronto per giocare ad alti livelli".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA