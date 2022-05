Calcio: Ucraina gioca amichevole per prima volta inizio guerra

(ANSA-AFP) - MÖNCHENGLADBACH, 11 MAG - La nazionale ucraina, che non era mai entrata in campo dall'inizio del conflitto sul proprio territorio alla fine di febbraio, ha battuto 2-1 il Borussia Mönchengladbach in una partita di beneficenza organizzata nella città del Reno a beneficio delle vittime della guerra. Le migliaia di spettatori presenti hanno sventolato le bandiere ucraine e si sono uniti ai giocatori nel trasmettere un messaggio di sostegno al Paese attaccato dalla Russia il 24 febbraio. "Questa partita è molto importante, per la nostra squadra e per il nostro Paese - ha detto l'ex nazionale ucraino Andreiy Voronin, commentando la partita per l'emittente tedesca ProSieben - sentiamo di non essere soli, il mondo intero è dietro di noi". (ANSA-AFP).

