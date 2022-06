Calcio: Ucraina; Zinchenko, con Galles partita della vita

ROMA, 02 GIU - "Siamo professionisti, e sappiamo cosa dobbiamo fare ma sappiamo anche che la partita con il Galles non riguarderà più la condizione fisica o la tattica, ma sarà una partita di sopravvivenza. Tutti lotteranno fino alla fine e daranno il massimo, perché noi giocheremo per il nostro Paese". Così il terzino del Manchester City e della Nazionale ucraina, Oleksandr Zinchenko, in vista della sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali del Qatar. "È una finale - ha aggiunto - e ognuno di noi deve fare la prestazione della sua vita. Ogni partita per noi è come se fosse l'ultima. Sogniamo di giocare il Mondiale e ora abbiamo un'ultima gara da vincere".

