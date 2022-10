Calcio: Udinese; Sottil, con Atalanta sara' grande partita

UDINE, 08 OTT - "L'Atalanta e' una bellissima realtà così come l'Udinese: domani sara' una grande partita". Lo ha detto Andrea Sottil, alla vigilia della sfida in casa con l'Atalanta, capolista pari merito col Napoli e con un punto in piu' dei friulani. "Anche noi stiamo facendo un gran percorso - ha aggiunto Sottil -. Entrambe le squadre hanno sempre avuto giocatori top, ma qui abbiamo l'ambizione di far bene sempre perché c'è tutto. Attrezzature, stadio, tifo, giocare questa sfida in casa nostra con lo stadio pieno è l'apoteosi del calcio, quello che si sogna da bambini. La motivazione viene dal lavoro duro, e queste due squadre arrivano con questa classifica perché lo meritano. Domani sarà una grande partita".

